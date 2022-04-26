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Оккупанты назначили бывшего мэра Херсона "руководителем" области

Новина українською →
Херсон, Вторник 26 апреля 2022 15:56
Оккупанты назначили бывшего мэра Херсона "руководителем" области Фото: Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня представили свою "власть" города Херсон и области. На должность "руководителя" областной государственной администрации они назначили бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Геннадия Лагуту.

"Вчера оккупанты заняли помещение городского совета города Херсона, сняли всю украинскую символику и на охране поставили своих военных. Поэтому сегодня команда городского совета были вынуждена покинуть помещение и работать в другом месте. Также стало известно, что сегодня оккупанты и их коллаборанты провели совещание и представили так называемых главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и председателя Херсонской городской администрации Александра Кобца", - отметил Лагута.

Также он сообщил, что областные и городские власти были вынуждены покинуть Херсон после того, как российские оккупанты захватили здание горсовета.

Стоит отметить, что Владимир Сальдо трижды избирался мэром Херсона. В 2014 году он бежал в Российскую Федерацию, где давал комментарии пропагандистам.

Напомним, вчера российские военные захватили здание городского совета Херсона.

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