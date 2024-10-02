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Псевдоактивісту Стахіву з п'ятої спроби обрали запобіжний захід

Фото: Остап Стахів, псевдоактивіст (Facebook-сторінка)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Сьогодні, 2 жовтня, суд задовольнив клопотання прокурора щодо запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву. Останньому призначили тримання під вартою безальтернативно.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора України Надія Максимець.

"Суд задовольнив клопотання прокурора, обравши найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безальтернативно. Строк дії ухвалили до 30 листопада 2024 року включно", - заявила Максимець. 

Як відзначили пізніше в Офісі генпрокурора, саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори. 

В чому підозрюють Стахіва 

25 вересня стало відомо про обшуки у львівського псевдоактивіста. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Остапа Стахіва

Як розповіли у Службі безпеки України, псевдоактивіст, за кілька місяців до повномасштабної війни, закликав українців до масових заворушень й захоплення держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів". Зокрема вже під час війни:

  • він стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни", які спровокували Кремль; 
  • назвав точну локацію перебування одного з українських підрозділів під час прямого ефіру; 
  • організовував онлайн-курси "журналістики" під час яких навчав протидіяти мобілізації. 

Псевдоактивісту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України та шахрайстві. 

Детальніше про те, хто такий Остап Стахів - в матеріалі РБК-Україна

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Львів