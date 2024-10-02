Псевдоактивисту Стахиву с пятой попытки избрали меру пресечения

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрав самую строгую меру пресечения в виде содержания под стражей безальтернативно. Срок действия приняли до 30 ноября 2024 года включительно", - заявила Максимец.

Как отметили позже в Офисе генпрокурора, именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры.

В чем подозревают Стахива

25 сентября стало известно об обысках у львовского псевдоактивиста. Позже источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Остапе Стахиве.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, псевдоактивист, за несколько месяцев до полномасштабной войны, призвал украинцев к массовым беспорядкам и захвату госучреждений под видом "движения антивакцинаторов". В частности, уже во время войны:

он утверждал, что российскую агрессию якобы вызвали «третьи страны», которые спровоцировали Кремль;

назвал точную локацию пребывания одного из украинских подразделений во время прямого эфира;

организовывал онлайн-курсы "журналистики" во время которых учил противодействовать мобилизации.

Псевдоактивисту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины и мошенничестве.

Подробнее о том, кто такой Остап Стахив - в материале РБК-Украина.