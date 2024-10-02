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Псевдоактивисту Стахиву с пятой попытки избрали меру пресечения

Фото: Остап Стахов, псевдоактивист (Facebook-страница)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Сегодня, 2 октября, суд удовлетворил ходатайство прокурора о мере пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву. Последнему назначили заключение под стражу безальтернативно.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер Офиса генерального прокурора Украины Надежда Максимец.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрав самую строгую меру пресечения в виде содержания под стражей безальтернативно. Срок действия приняли до 30 ноября 2024 года включительно", - заявила Максимец. 

Как отметили позже в Офисе генпрокурора, именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры. 

В чем подозревают Стахива 

25 сентября стало известно об обысках у львовского псевдоактивиста. Позже источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Остапе Стахиве

Как рассказали в Службе безопасности Украины, псевдоактивист, за несколько месяцев до полномасштабной войны, призвал украинцев к массовым беспорядкам и захвату госучреждений под видом "движения антивакцинаторов". В частности, уже во время войны:

  • он утверждал, что российскую агрессию якобы вызвали «третьи страны», которые спровоцировали Кремль; 
  • назвал точную локацию пребывания одного из украинских подразделений во время прямого эфира; 
  • организовывал онлайн-курсы "журналистики" во время которых учил противодействовать мобилизации. 

Псевдоактивисту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины и мошенничестве. 

Подробнее о том, кто такой Остап Стахив - в материале РБК-Украина

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Львов