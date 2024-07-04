Прямували на Київ хвилями: у КМВА розповіли про відбиття атаки дронів

Зазначається, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.

"В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена", - йдеться в повідомленні.

Представник адміністрації поінформував, що противник запустив дрони з території російської Курської області, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.

"Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці", - розповів чиновник.

Він додав, що точний тип ворожих повітряних цілей буде названий пізніше - у звіті командування Повітряних сил ЗСУ.

Що передувало

Нагадаємо, 3 липня ввечері у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників, які заходили в небо країни з північного напрямку.

Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 04:13. Після цього в місті було чути вибухи. А в КМВА повідомили, що на підступах до Києва та в області працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Вже о 04:51 в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.