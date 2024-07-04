RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Направлялись на Киев волнами: в КМВА рассказали об отражении атаки дронов

Фото: стали известны последствия атаки дронов на Киев и результаты работы ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные беспилотники противника, пытавшиеся атаковать Киев этой ночью, были уничтожены на подступах к столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попка.

Отмечается, что, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

"В Киеве предварительно без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена", - говорится в сообщении.

Представитель администрации проинформировал, что противник запустил дроны с территории российской Курской области, а к Киеву они приближались волнами и с разных направлений.

"Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БПЛА врага были уничтожены на подступах к столице", - рассказал чиновник.

Он добавил, что точный тип вражеских воздушных целей будет назван позже  - в отчете командования Воздушных сил ВСУ.

Что предшествовало

Напомним, 3 июня вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников, которые заходили в небо страны с северного направления.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.

Сигнал тревоги раздался в столице около 04:13. После этого в городе были слышны взрывы. А в КМВА сообщили, что на подступах к Киеву и области работают силы и средства противовоздушной обороны.Уже в 04:51 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОАтака дронов