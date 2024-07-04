Направлялись на Киев волнами: в КМВА рассказали об отражении атаки дронов

Отмечается, что, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

"В Киеве предварительно без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена", - говорится в сообщении.

Представитель администрации проинформировал, что противник запустил дроны с территории российской Курской области, а к Киеву они приближались волнами и с разных направлений.

"Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БПЛА врага были уничтожены на подступах к столице", - рассказал чиновник.

Он добавил, что точный тип вражеских воздушных целей будет назван позже - в отчете командования Воздушных сил ВСУ.

Что предшествовало

Напомним, 3 июня вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников, которые заходили в небо страны с северного направления.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.

Сигнал тревоги раздался в столице около 04:13. После этого в городе были слышны взрывы. А в КМВА сообщили, что на подступах к Киеву и области работают силы и средства противовоздушной обороны.Уже в 04:51 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.