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Нічна повітряна атака: у Києві було чути вибухи, працювала ППО

Київ, Четвер 04 липня 2024 04:26
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Нічна повітряна атака: у Києві було чути вибухи, працювала ППО Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку. Після цього в столиці було чути вибухи, триває робота сил та засобів ППО через фіксацію дрони-камікадзе ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та власного кореспондента.

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 04:13.

В адміністрації закликали жителів та гостей Києва терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Після цього в місті було чути вибухи.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до Києва та в області працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Зауважимо, що окрім Києва, повітряна тривога також триває від пізнього вечора у кількох областях. Причиною є чергова ворожа атака із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Дані про рух дронів-камікадзе

Так, о 04:36 у командуванні Повітряних сил ЗСУ надали нові дані щодо руху "Шахедів":

  • дрони-камікадзе південніше Києва прямують на захід,
  • ворожі БпЛА фіксуються на межі Сумської та Чернігівської областей - курс західний/південно-західний,
  • ударні безпілотники в південній частині Харківської області прямують на південь.

Відбій тривоги

Вже о 04:51 в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - додали в адміністрації.

Нічна атака дронів

Раніше повідомлялося, що 3 липня ввечері у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів", які заходили в небо країни з північного напрямку.

Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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