Нічна повітряна атака: у Києві було чути вибухи, працювала ППО
У Києві цієї ночі була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку. Після цього в столиці було чути вибухи, триває робота сил та засобів ППО через фіксацію дрони-камікадзе ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та власного кореспондента.
Сигнал тривоги залунав у столиці близько 04:13.
В адміністрації закликали жителів та гостей Києва терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Після цього в місті було чути вибухи.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до Києва та в області працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Зауважимо, що окрім Києва, повітряна тривога також триває від пізнього вечора у кількох областях. Причиною є чергова ворожа атака із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".
Дані про рух дронів-камікадзе
Так, о 04:36 у командуванні Повітряних сил ЗСУ надали нові дані щодо руху "Шахедів":
- дрони-камікадзе південніше Києва прямують на захід,
- ворожі БпЛА фіксуються на межі Сумської та Чернігівської областей - курс західний/південно-західний,
- ударні безпілотники в південній частині Харківської області прямують на південь.
Відбій тривоги
Вже о 04:51 в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.
"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - додали в адміністрації.
Нічна атака дронів
Раніше повідомлялося, що 3 липня ввечері у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів", які заходили в небо країни з північного напрямку.
Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.
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