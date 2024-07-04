Нічна повітряна атака: у Києві було чути вибухи, працювала ППО

У Києві цієї ночі була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку. Після цього в столиці було чути вибухи, триває робота сил та засобів ППО через фіксацію дрони-камікадзе ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та власного кореспондента.

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 04:13.

В адміністрації закликали жителів та гостей Києва терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Після цього в місті було чути вибухи.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до Києва та в області працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Зауважимо, що окрім Києва, повітряна тривога також триває від пізнього вечора у кількох областях. Причиною є чергова ворожа атака із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Дані про рух дронів-камікадзе

Так, о 04:36 у командуванні Повітряних сил ЗСУ надали нові дані щодо руху "Шахедів":

дрони-камікадзе південніше Києва прямують на захід,

ворожі БпЛА фіксуються на межі Сумської та Чернігівської областей - курс західний/південно-західний,

ударні безпілотники в південній частині Харківської області прямують на південь.

Відбій тривоги

Вже о 04:51 в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - додали в адміністрації.

Нічна атака дронів

Раніше повідомлялося, що 3 липня ввечері у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів", які заходили в небо країни з північного напрямку.

Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.