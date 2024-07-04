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Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО

Київська область, Четвер 04 липня 2024 01:18
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Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО Фото: ударні дрони росіян направляються у напрямку Києва (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У повітряному просторі Київської області зафіксовані ворожі безпілотні літальні апарати. По цілях працюють Сили протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА) та Повітряні сили ЗСУ.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про дрони курсом на Чернігів зі східного напрямку.

Також військові повідомили про БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курсом на Полтавську область. Крім того, дрони летять у східній та центральній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.

Моніторингові пабліки повідомляють про 10-15 БПЛА над Чернігівською та Київською областями. Чутно вибухи.

Повітряна атака на Україну

Ввечері у середу, 3 червня, у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів" на північному напрямку.

Додамо, що вранці у середу агресор вдарив ракетами і дронами по місту Дніпро. Внаслідок атаки було пошкоджено торговий центр, автомобілі й АЗС. Є загиблі й поранені.

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