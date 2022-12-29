Прямо з конвеєра. Росіяни почали запускати по Україні "свіжі" крилаті ракети Х-101

Під час масованого ракетного удару 29 грудня російська армія випустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Повідомляється, що поки незрозуміло, який саме відсоток нових ракет вони використовують для ударів по Україні - чи встигають виробляти достатню кількість ракет для поповнення запасів, чи випускають їх одразу після виготовлення, не створюючи жодних резервів.

Зазначено, що це вже не вперше, коли росіяни випускають по Україні ракети, які були виготовлені вже в 2022 році. Зокрема, таке вже фіксували під час ракетного обстрілу 22 жовтня.

Це означає, що окупанти почали запускати ракети "прямо з конвеєра", тобто відразу після виготовлення.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат заявляв, що деякі ракети, яка Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра. Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити.

Також раніше ми писали, що Росія ще не використала свій запас ракет та боєприпасів. Крім того, ворог виготовляє нові снаряди, попри санкцій західних країн.

Додамо, сьогодні, 29 грудня, ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. У низці областей зафіксовано вибухи, "прильоти" та роботу ППО.

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