Прямий поїзд із Праги до Чопа готуються запустити у січні: деталі

Чеська залізнична компанія RegioJet планує виконувати нічні рейси з Праги до Чопа з початку січня 2024 року. Поїзд матиме спальні та сидячі місця на 140 пасажирів.
Маршрут проходитиме через прикордонний пункт Чорна-над-Тисою у Словаччині, повідомляє РБК-Україна з посиланням на railjournal.com.
Прямі рейси до Чопа спочатку будуть здійснювати поїздом із трьома вагонами на 140 пасажирів. Там буде 80 спальних місць та 60 – сидячих.
Потяги відправлятимуться з головного залізничного вокзалу Праги о 21:38 і прибуватимуть до Чопа о 10:35. Із Чопа потяги відправлятимуться о 17.30 і прибуватимуть до Праги о 05:07.
Зазначається, що між Прагою та Кошице у Словаччині потяг доставлятиметься щоденним рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, який може складатися із 18 вагонів.
У розкладі на 2024 рік, який набуде чинності 10 грудня, планується забезпечити у Чопі сполучення з внутрішніми рейсами "Укрзалізниці".
Нова послуга надаватиметься спільно з "Укрзалізницею", а чеський перевізник сплачуватиме плату за доступ до колії департаменту управління інфраструктурою "УЗ".
RegioJet також планує з’єднати Україну з іншими столицями в Центральній Європі сполученням з Відня до Чопа через Будапешт і прикордонний пункт Захонь в Угорщині.
Нагадаємо, ми писали, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 – міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.
Також ми писали, що пасажирам "УЗ" буде зручніше подорожувати до Польщі. Зміни стосуватимуться сполучень із трьома польськими станціями.
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