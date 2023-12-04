Прямой поезд из Праги до Чопа готовятся запустить в январе: детали

Прямые рейсы в Чоп сначала будут совершать поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 – сидячих.

Поезда будут отправляться с главного железнодорожного вокзала Праги в 21:38 и прибывать в Чоп в 10:35. Из Чопа поезда будут отправляться в 17:30 и прибывать в Прагу в 05:07.

Отмечается, что между Прагой и Кошице в Словакии поезд будет доставляться ежедневным рейсом Regiojet в Прагу – Кошице – Гуменне, который может состоять из 18 вагонов.

В расписании на 2024 год, который вступит в силу 10 декабря, планируется обеспечить в Чопе сообщение с внутренними рейсами "Укрзализныци".

Новая услуга будет предоставляться совместно с "Укрзализныцей", а чешский перевозчик будет платить плату за доступ до колеи департаменту управления инфраструктурой "УЗ".

RegioJet также планирует соединить Украину с другими столицами в Центральной Европе сообщением из Вены в Чоп через Будапешт и пограничный пункт Захонь в Венгрии.