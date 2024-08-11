Прямих влучань під час обстрілу Київської області не було, - ОВА

В ОВА уточнили, що через падіння ворожих цілей загинуло дві людини. Мова йде про батька та чотирирічного сина.

Ще три людини із різними травмами доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні:

чоловік 1979 року народження - перелом ліктьової кістки, садна тіла;

жінка 1973 року народження - садна тіла, забій зап’ястка та кисті;

дитина 2011 року народження - струс головного мозку, травма хребта, підшкірна гематома. Хлопця госпіталізовано.

Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

У Київській ОВА додали, що наслідки атаки фіксуються в трьох районах Київської області. Вже відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22. Пошкоджено 9 автомобілів. Крім того, в одному із населених пунктів зафіксовано пошкодження куполу церкви.

"Продовжуємо роботу. Всім постраждалим буде надана вся необхідна допомога", - повідомили в ОВА.