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Прямых попаданий во время обстрела Киевской области не было, - ОВА

Фото: иллюстративное изображение пожарных (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киевской области продолжают ликвидировать последствия ночной атаки РФ. По состоянию на 14:30, прямые попадания врага не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

В ОВА уточнили, что из-за падения вражеских целей погибли два человека. Речь идет об отце то четырехлетнем сыне.

Еще три человека с разными травмами доставлены в Броварскую многопрофильную клиническую больницу:

  • мужчина 1979 года рождения – перелом локтевой кости, ссадины тела;
  • женщина 1973 года рождения - ссадины тела, ушиб запястья и кисти;
  • ребенок 2011 года рождения - сотрясение головного мозга, травма позвоночника, подкожная гематома. Мальчик госпитализирован.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ведомстве добавили, что последствия атаки фиксируются в трех районах Киевской области. Уже известно о полном уничтожении двух частных домов и повреждении разной степени еще 22. Повреждены 9 автомобилей. Кроме того, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение купола церкви.

"Продолжаем работу. Всем пострадавшим будет предоставлена вся необходимая помощь", - сообщили в ОВА.

В ночь на 11 августа россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Звуки взрывов были слышны в Киеве, в Полтавской громаде, в Хмельницкой области и в Белой Церкви Киевской области, где работала противовоздушная оборона.

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