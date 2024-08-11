Прямых попаданий во время обстрела Киевской области не было, - ОВА

В ОВА уточнили, что из-за падения вражеских целей погибли два человека. Речь идет об отце то четырехлетнем сыне.

Еще три человека с разными травмами доставлены в Броварскую многопрофильную клиническую больницу:

мужчина 1979 года рождения – перелом локтевой кости, ссадины тела;

женщина 1973 года рождения - ссадины тела, ушиб запястья и кисти;

ребенок 2011 года рождения - сотрясение головного мозга, травма позвоночника, подкожная гематома. Мальчик госпитализирован.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ведомстве добавили, что последствия атаки фиксируются в трех районах Киевской области. Уже известно о полном уничтожении двух частных домов и повреждении разной степени еще 22. Повреждены 9 автомобилей. Кроме того, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение купола церкви.

"Продолжаем работу. Всем пострадавшим будет предоставлена вся необходимая помощь", - сообщили в ОВА.