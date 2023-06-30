Прямі збитки від підриву Каховської ГЕС сягають 2 млрд доларів, - дослідження

Сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
За даними прес-служби, перший аналіз KSE Institute, аналітичного підрозділу Київської школи економіки, проведений у співпраці з Офісом президента України, Мінекономіки та Мінінфраструктури.
Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через трагедію на Каховській ГЕС охоплюють:
Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.
За даними НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.
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