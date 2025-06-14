Пряме влучання іранської ракети в Ізраїлі: двоє загиблих, приблизно 20 постраждалих

У центрі Ізраїлю внаслідок прямого влучання іранської ракети загинули дві особи. Поранення дістала ще 21 людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну медичну службу Ізраїлю MDA.
Іранська ракета влучила в будівлю в центральному місті Рішон-ле-Ціон. Двоє людей, які дістали важкі поранення, зрештою були оголошені мертвими.
"Медики надають допомогу та евакуюють 21 пацієнта, один із яких перебуває в критичному стані, кілька людей важко поранені, а решта перебувають у стані легкого або середнього ступеня тяжкості", - повідомили в MDA.
Майно та інфраструктура на місці влучання зазнали пошкоджень.
Водночас медичний центр "Шиба" повідомляє, що в установі проходять лікування загалом 43 постраждалих унаслідок нічних обстрілів. 23 людини виписані з лікарні.
До медцентру Шамір-Асаф а-Рофе в центрі Ізраїлю внаслідок останнього обстрілу надійшли чотири поранених. Двоє з них перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє дістали легкі травми.
Вночі до медичного центру "Іхілов" евакуювали семерих поранених. Один із них перебував у стані середнього ступеня тяжкості, а решту шпіталізовано з легкими травмами.
Іран з вечора, 13 червня, здійснив уже чотири хвилі атак на Ізраїль. За допомогою ракетних ударів Тегеран мститься за операцію ЦАХАЛ, який раніше атакував військові та ядерні об'єкти в Ірані.
Під час перших двох хвиль Тегеран запустив по Ізраїлю менше ніж 100 ракет. Третя хвиля була здійснена вночі, 14 червня. Іран запустив десятки ракет, унаслідок чого поранення дістали десятки людей.
Додатковий залп ракет по центру Ізраїлю стався близько 05:20 ранку. Зафіксовано кілька місць падінь.
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