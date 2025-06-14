Іран завдав нового удару по Ізраїлю: є поранені

Іран укотре вдарив по Ізраїлю ракетами. Унаслідок атаки відомо про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю в Telegram і національну медичну службу Ізраїлю MDA в соцмережі X .

Зі свого боку національна медична служба пише, що після удару на місце атаки направили співробітників швидкої допомоги та парамедиків MDA. "Співробітники MDA EMT і парамедики надають медичну допомогу приблизно 10 людям, які дістали легкі та середньої тяжкості травми", - уточнили в медичній службі.

ЦАХАЛ близько 05:20 попередив, що в бік Ізраїлю запустили додатковий залп ракет. Системи протиповітряної оборони перехоплювали ворожі цілі.

Атаки Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, Іран з вечора, 13 червня, продовжує ракетні удари по Ізраїлю. Так Тегеран мститься за атаки ЦАХАЛ на низку військових і ядерних об'єктів.

Зокрема, 13 червня ввечері Іран двома хвилями запустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Під час третьої хвилі іранські військові використали вже десятки ракет.

Унаслідок цього десятки ізраїльських громадян дістали поранення.

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