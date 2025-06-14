Прямое попадание иранской ракеты в Израиле: двое погибших, около 20 пострадавших

В центре Израиля в результате прямого попадания иранской ракеты погибли два человека. Ранения получил еще 21 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную медицинскую службу Израиля MDA.
Иранская ракета попала в здание в центральном городе Ришон-ле-Цион. Два человека, получившие тяжелые ранения, в конечном итоге были объявлены мертвыми.
"Медики оказывают помощь и эвакуируют 21 пациента, один из которых находится в критическом состоянии, несколько человек тяжело ранены, а остальные находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести", - сообщили в MDA.
Имущество и инфраструктура на месте попадания получили повреждения.
В то же время медицинский центр "Шиба" сообщает, что в учреждении проходят лечение в общей сложности 43 пострадавших в результате ночных обстрелов. 23 человека были выписаны из больницы.
В медцентр Шамир-Асаф а-Рофе в центре Израиля в результате последнего обстрела поступили четыре раненых. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили легкие травмы.
Ночью в медицинский центр "Ихилов" эвакуировали семеро раненых. Один из них находился в состоянии средней степени тяжести, а остальные госпитализированы с легкими травмами.
Иран с вечера, 13 июня, осуществил уже четыре волны атак на Израиль. При помощи ракетных ударов Тегеран мстит за операцию ЦАХАЛ, который ранее атаковал военные и ядерные объекты в Иране.
В ходе первых двух волн Тегеран запустил по Израилю менее 100 ракет. Третья волна была осуществлена ночью, 14 июня. Иран запустил десятки ракет, в результате чего ранения получили десятки человек.
Дополнительный залп ракет по центру Израиля произошел около 05:20 утра. Зафиксировано несколько мест падений.
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