Пряме влучання іранської ракети в Ізраїлі: двоє загиблих, приблизно 20 постраждалих

У центрі Ізраїлю внаслідок прямого влучання іранської ракети загинули дві особи. Поранення дістала ще 21 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну медичну службу Ізраїлю MDA .

Іранська ракета влучила в будівлю в центральному місті Рішон-ле-Ціон. Двоє людей, які дістали важкі поранення, зрештою були оголошені мертвими.

"Медики надають допомогу та евакуюють 21 пацієнта, один із яких перебуває в критичному стані, кілька людей важко поранені, а решта перебувають у стані легкого або середнього ступеня тяжкості", - повідомили в MDA.

Майно та інфраструктура на місці влучання зазнали пошкоджень.

Водночас медичний центр "Шиба" повідомляє, що в установі проходять лікування загалом 43 постраждалих унаслідок нічних обстрілів. 23 людини виписані з лікарні.

До медцентру Шамір-Асаф а-Рофе в центрі Ізраїлю внаслідок останнього обстрілу надійшли чотири поранених. Двоє з них перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє дістали легкі травми.

Вночі до медичного центру "Іхілов" евакуювали семерих поранених. Один із них перебував у стані середнього ступеня тяжкості, а решту шпіталізовано з легкими травмами.