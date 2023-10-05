Пряме влучання. Окупанти обстріляли лікарню у Херсонській області, є поранені

За даними слідства, близько 12:40 у четвер, 5 жовтня, окупанти вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Було пряме влучання снарядів у лікарню та станцію екстреної допомоги.

Внаслідок атаки частково зруйновано корпус лікарні. За попередньою інформацією, поранення отримали водій та фельдшер.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонської області

Російські загарбники щоденно обстрілюють Херсон та раніше звільнені населені пункти на правобережжі.

Сьогодні Херсон також потрапив під обстріл окупантів. Як відомо, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед них комунальник.

Також за даними Херсонської ОВА, росіяни сьогодні завдали по Бериславу п'ять авіаударів. У регіоні фіксували активність ворожої авіації.