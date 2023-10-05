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Прямое попадание. Оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области, есть раненые

Фото: оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области (t.me/phogovua)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия цинично обстреляла больницу и станцию экстерной помощи в Херсонской области. Среди пострадавших - фельдшер.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Telegram.

По данным следствия, около 12:40 в четверг, 5 октября, оккупанты ударили по одному из населенных пунктов Бериславского района. Было прямое попадание снарядов в больницу и станцию экстренной помощи.

В результате атаки частично разрушен корпус больницы. По предварительной информации, ранения получили водитель и фельдшер.

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсонской области

Российские захватчики ежедневно обстреливают Херсон и ранее освобожденные населенные пункты на правобережье.

Сегодня Херсон также попал под обстрел оккупантов. Как известно, в результате обстрела погибли два человека, среди них коммунальщик.

Также по данным Херсонской ОВА, россияне сегодня нанесли по Бериславу пять авиаударов. В регионе фиксировали активность вражеской авиации.

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