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Окупанти зранку обстріляли Херсон: є загиблі, серед них комунальник

Херсон, Четвер 05 жовтня 2023 10:20
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Окупанти зранку обстріляли Херсон: є загиблі, серед них комунальник Фото: через обстріл Херсона 5 жовтня загинули двоє людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у четвер, 5 жовтня, вкотре обстріляли Херсон. Загинуло двоє людей, зокрема працівник комунальної служби.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови ОП Андрія Єрмака, Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни обстріляли Херсон. Попередньо загинуло 2 людини", - розповів голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами серед загиблих комунальник, який обрізав дерева.

Як додав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти поцілили по житлових кварталах середмістя Херсона. Жертви - чоловік і жінка віком приблизно 50-55 років.

Через обстріл також є поранений.

"Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук і ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Херсона

З ранку четверга, 5 жовтня, у Херсоні лунали вибухи. Окупанти влаштували обстріл міста з лівого берега області, який досі залишається тимчасово окупованою територією, яку захопили російські війська.

Обстрілювати звільнені населені пункти Херсонської області для Росії є звичною практикою. В останні тижні обстріли посилилися. І крім "популярних" артилерії та авіабомб, окупанти підключили до атак і ракети. У зв'язку з цим, як раніше радили в Херсонській ОВА, ігнорувати сигнали тривоги не можна.

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