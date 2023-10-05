Окупанти завдали п'ять авіаударів в районі Берислава

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав", - розповів він.

За його словами, інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

Перед цими масовваними ударами мешканців Херсону та області попереджали про активність ворожої авіації у повітряному просторі.

"Су-34/35 заходять на удар. Ймовірні ракетні обстріли! Знаходьтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!" - писав Прокудін.

Обстріли Херсона та області

З ранку четверга, 5 жовтня, у Херсоні лунали вибухи. Окупанти влаштували обстріл міста з лівого берега області, який досі залишається тимчасово окупованою територією, яку захопили російські війська. Пізніше стало відомо, що обстрілом в Херсоні окупанти вбили двох людей, зокрема працівника комунальної служби.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 78 разів обстріляли Херсон і область, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По Херсону ворог випустив 25 снарядів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. За добу двоє людей були поранені.