Прямая зависимость. Чем раньше Украина победит, тем быстрее снизятся цены в мире, - ОП

Чем раньше Украина победит в войне против России и освободит свои территории, тем раньше снизятся цены на продовольствие в мире. Глобальный рост цен вызван российским вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина - кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение", - обратился он к западным партнерам.

Отметим, мировые лидеры озабочены ростом цен на продовольствие, поскольку Украина не может экспортировать продукцию из заблокированных российским флотом черноморских портов. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок считает, что Россия намеренно развязала "зерновую войну" в Украине.

По оценкам ООН, в Украине застряли около 25 млн тонн зерна, что уже спровоцировало глобальный рост цен.

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