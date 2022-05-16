Пряма залежність. Чим раніше Україна переможе, тим швидше знизяться ціни у світі, - ОП

Чим раніше Україна переможе у війні проти Росії і звільнить свої території, тим раніше знизяться ціни на продовольство в світі. Глобальне зростання цін викликане російським вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна - годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Чим швидше ми отримаємо зброю, тим швидше звільнимо свої території. Чим швидше звільнимо території, тим нижче ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Приймайте рішення", - звернувся він до західних партнерів.

Зазначимо, світові лідери стурбовані зростанням цін на продовольство, оскільки Україна не може експортувати продукцію з заблокованих російським флотом чорноморських портів. Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок вважає, що Росія навмисно розв'язала "зернову війну" в Україні.

За оцінками ООН, в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, що вже спровокувало глобальне зростання цін.

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