Пряма загроза європейській безпеці. Три країни засудили передачу Іраном ракет Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як повідомляє видання, країни засудили експорт іранських балістичних ракет до Росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення.

Вони також зазначили, що будуть домагатися визначення значущих юридичних і фізичних осіб і працюватимуть над накладенням санкцій проти авіакомпанії Iran Air.

"Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і Росії, та є прямою загрозою європейській безпеці", - йдеться у заяві трьох країн.

Також Франція, Німеччина та Британія тісно координують свою рішучу відповідь на передачі Іраном балістичних ракет Росії з європейськими та міжнародними партнерами.

"Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку та передачу своїх балістичних ракет", - наголосили країни у спільній заяві.