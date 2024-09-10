Прямая угроза европейской безопасности. Три страны осудили передачу Ираном ракет России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщает издание, страны осудили экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры по отмене двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении.

Они также отметили, что будут добиваться определения значимых юридических и физических лиц и будут работать над санкциями против авиакомпании Iran Air.

"Правительства Франции, Германии и Великобритании решительно осуждают экспорт Ираном и закупку Россией иранских баллистических ракет. Это дальнейшая эскалация военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Иранские ракеты достигнут европейской земли, увеличив страдания украинского народа. Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и России, и является прямой угрозой европейской безопасности", - говорится в заявлении трех стран.

Франция, Германия и Британия также тесно координируют свой решительный ответ на передачи Ираном баллистических ракет России с европейскими и международными партнерами.

"Мы призываем Иран немедленно прекратить какую-либо поддержку войны России против Украины и остановить разработку и передачу своих баллистических ракет", - подчеркнули страны в совместном заявлении.