Прозрение Фемиды: чем грозит "незаконная" ликвидация Верховного суда Украины

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская (фото: Верховний Суд/Facebook)

Почти три с половиной года назад Петр Порошенко с большим трудом провел через парламент свой вариант судебной реформы. Ключевым его положением было объявлено создание нового Верховного Суда (ВС) вместо Верховного суда Украины (ВСУ).

В феврале текущего года Конституционный суд отменил это новшество как противоречащее Конституции. Чем это грозит и как власть может выйти из юридического тупика – в материале РБК-Украина.

Конституционный суд на прошлой неделе отменил ликвидацию Верховного суда Украины. В рамках судебной реформы в исполнении прошлой власти этот орган заменил новый Верховный Суд. Его членов выбирали на открытом конкурсе с привлечением общественников и международной помощи.

Часть судей ВСУ уперлась и принципиально отказались считать себя уволенным. Они объявили, что судебная реформа неконституционна, а ликвидация их суда – незаконна. В октябре 2016 года Пленум ВСУ направил соответствующее представление в Конституционный суд.

Новый Верховный Суд работает уже больше двух лет, успев рассмотреть десятки тысяч дел. Однако после свежего вердикта КСУ некоторые юристы начали говорить о "нелегитимности" ВС, а значит и его решений. Поставить точку в этом споре должна Верховная рада, однако в парламенте пока не знают, как выйти из сложившейся ситуации.

Конституция против

Судебная реформа Порошенко от июня 2016 года заключалась в последовательном принятии двух законов (№1401 и 1402). И если первый из них вносил изменения в Конституцию и был принят необходимыми 335 голосами, то второй – обеспечивал имплементацию указанных изменений и был поддержан 281 депутатом. Он как раз и стал объектом критики со стороны Конституционного суда.

По мнению КСУ, изменение в Конституции названия наивысшего судебного органа с "Верховный суд Украины" на "Верховный Суд" было сугубо техническим моментом и не подразумевало обязательную ликвидацию первого.

Соответственно, под сомнение поставлена норма из переходных положений закона, гласящая о том, что с началом работы нового Верховного Суда все высшие суды и ВСУ, в том числе, прекращают свою работу.

КСУ отмечает, что переименование закрепленного в Конституции органа – Верховного суда Украины – не может происходить без перевода его судей на должности судей Верховного Суда, поскольку между их юридическими статусами нет никаких различий.

"…изъятие слова "Украина" – собственного государства – из словесной конструкции "Верховный суд Украины" не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного суда Украины или их перевода в другой суд, тем более суд низшей инстанции", – гласит решение КСУ.

Таким образом, Конституционный суд пришел к выводу, что судьи ВСУ должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда.

При этом непосредственно сам конкурс в ВС и легитимность его работы конституционная инстанция не ставит под вопрос. КСУ отмечает, что крайне необходимо обеспечивать соблюдение принципа беспрерывности работы наивысшей судебной инстанции.

В то же время в решении Конституционного суда никоим образом не говорится, кто и как должен заниматься переводом судей в состав нового Верховного Суда. Конституционалисты только призывают Верховную раду безотлагательно урегулировать этот вопрос, не указывая предпочтительные пути его разрешения.

Именно эта неопределённость, а также возложенная на парламент ответственность за конечный результат могут надолго заблокировать решение вопроса. Кроме того, это может породить очередные манипуляции о якобы наличии в Украине "двух Верховных судов".

Ожидаемые разночтения

Исполняющий обязанности главы ВСУ Василий Гуменюк говорит РБК-Украина, что уже определил для себя оптимальный вариант решения проблемы. По его мнению, отменив ликвидацию Верховного суда Украины, Конституционный суд признал, что он и еще восемь его коллег, по сути, уже являются действующими судьями наивысшей судебной инстанции.

"Нас, как судей Верховного Суда, никуда не надо переводить, потому что мы уже в этом суде… Когда нет ликвидации, то не может быть никакого перевода. Потому что ни у какого органа нет дискреции, то есть права перевести судью ВСУ из одного органа в другой. Такое право появляется только тогда, когда суд ликвидирован", – считает и.о. председателя.

По его словам, действующее законодательство не позволяет перевести судей из ВСУ в ВС, а значит, необходимо принятие Радой специального закона для урегулирования этой ситуации.

"Как можно перевести Верховный Суд в Верховный Суд? Поэтому перевода судей никакого быть не может, но, с другой стороны, никогда не говори никогда", – размышляет Гуменюк.

Он пояснил, что девять судей ВСУ уже полтора года не получают зарплату из-за формально продолжающейся ликвидации суда. Теперь, после решения КСУ, они требуют возобновить выплаты.

"Обязаны возобновить выплаты. Сегодня (25 февраля, – ред.) я получил от Верховного Суда новый документ, что они вообще не имеют финансирования на нас… Там написано, что в связи с решением КСУ, если нет "ликвидации", то и нет денег на выплаты нам!", – возмущен он. Гуменюк указывает на то, что по закону прекращать выплату судейского вознаграждения прямо запрещено.

Его оппонент – действующая председатель нового Верховного Суда Валентина Данишевская – не согласна с такой постановкой вопроса. Она подчеркивает, что автоматическое зачисление в штат "оставшихся от ВСУ" девять судей невозможно. По ее мнению, Конституционный Суд четко указал, что должен быть именно их перевод, а не какая-либо другая процедура.

"У председателя ВС нет полномочий ни на назначение, ни на перевод, ни на увольнение судей Верховного Суда. Поэтому судьи Верховного суда Украины могут "попасть" в Верховный Суд только в предусмотренный законодательством способ", – отметила она в комментарии РБК-Украина.

Данишевская указывает, что по законодательству перевод судей осуществляет Высший совет правосудия на основании рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей. Работа данной комиссии с ноября прошлого года заблокирована из-за судебной реформы Зеленского.

"Выглядит так, что решение вопроса перевода судей Верховного суда Украины возможно или после начала работы этой комиссии, или же другим способом, который должен быть специально предусмотрен парламентом во исполнение рекомендации КСУ", – считает глава ВС.

В то же время в самом парламенте, который обязан решить возникшую дилемму, еще нет понимания, в каком направлении двигаться.

"Мы имеем решение Конституционного суда Украины, который признал, что невозможно ликвидировать высший судебный орган… Сейчас мы с экспертами отрабатываем модель, каким образом парламент будет реагировать для того, чтобы все же, исправив эту ошибку, осуществить необходимые шаги для урегулирования этой ситуации", – довольно расплывчато изложил видение проблемы глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Судебная реформа Порошенко уже проходит ревизию со стороны Конституционного суда, но, по данным источника РБК-Украина, он на этом останавливаться не намерен. С большой вероятностью и реформа правосудия в исполнении Зеленского в ближайшее время подвергнется существенным правкам со стороны КСУ.