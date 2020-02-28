Прозріння Феміди: чим загрожує "незаконна" ліквідація Верховного суду України

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська (фото: Верховний Суд/Facebook)

Майже три з половиною роки тому Петро Порошенко з великим трудом провів через парламент свій варіант судової реформи. Ключовим його положенням було оголошено створення нового Верховного Суду (ВС) замість Верховного суду України (ВСУ).

У лютому поточного року Конституційний суд скасував це нововведення як таке, що суперечить Конституції. Чим це загрожує і як влада може вийти з юридичного глухого кута – в матеріалі РБК-Україна.

Конституційний суд минулого тижня скасував ліквідацію Верховного суду України. У рамках судової реформи у виконанні минулої влади цей орган замінив новий Верховний Суд. Його членів обирали на відкритому конкурсі з залученням представників громадськості і міжнародної допомоги.

Частина суддів ВСУ вперлася і принципово відмовилися вважати себе звільненим. Вони оголосили, що судова реформа неконституційна, а ліквідація їх суду – незаконна. У жовтні 2016 року Пленум ВСУ направив відповідне подання в Конституційний суд.

Новий Верховний Суд працює вже більше двох років, встигнувши розглянути десятки тисяч справ. Однак після свіжого вердикту КСУ деякі юристи почали говорити про "нелегітимність" ВС, а відповідно і його рішень. Поставити крапку в цій суперечці має Верховна рада, проте в парламенті поки не бачать як вийти з ситуації.

Конституція проти

Судова реформа Порошенко від червня 2016 року полягала в послідовному прийнятті двох законів (№1401 і 1402). І якщо перший з них вносив зміни в Конституцію і був прийнятий необхідними 335 голосами, то другий – забезпечував імплементацію зазначених змін і був підтриманий 281 депутатом. Він як раз і став об'єктом критики з боку Конституційного суду.

На думку КСУ, зміна в Конституції імені найвищого судового органу з "Верховний суд України" на "Верховний Суд" була суто технічним моментом і не передбачала обов'язкову ліквідацію першого.

Відповідно, під сумнів поставлено норма з перехідних положень закону, яка говорить про те, що з початком роботи нового Верховного Суду всі вищі суди та ВСУ, в тому числі, припиняють свою роботу.

КСУ зазначає, що перейменування закріпленого в Конституції органу – Верховного суду України – не може відбуватися без переведення його суддів на посади суддів Верховного Суду, оскільки між їхніми юридичними статусами немає ніяких відмінностей.

"...вилучення слова "Україна" – власне держави – з словесної конструкції "Верховний суд України" не може бути підставою для звільнення всіх суддів Верховного суду України або їх переведення до іншого суду, тим більше суду нижчої інстанції", – говорить рішення КСУ.

Таким чином, Конституційний суд дійшов висновку, що судді ВСУ повинні продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду.

При цьому безпосередньо сам конкурс у ВС і легітимність його роботи конституційна інстанція не ставить під сумнів. КСУ зазначає, що вкрай необхідно забезпечувати дотримання принципу безперервності роботи найвищої судової інстанції.

У той же час, в рішенні Конституційного суду жодним чином не йдеться, хто і як повинен займатися переведенням суддів до складу нового Верховного Суду. Конституціоналісти тільки закликають Верховну раду невідкладно врегулювати це питання, не вказуючи бажані шляхи його вирішення.

Саме ця невизначеність, а також покладена на парламент відповідальність за кінцевий результат можуть на тривалий термін заблокувати вирішення питання і породити чергові маніпуляції про нібито наявність в Україні "двох Верховних судів".

Очікувані різночитання

Виконуючий обов'язки голови ВСУ Василь Гуменюк каже РБК-Україна, що вже визначив для себе оптимальний варіант розв'язання проблеми. На його думку, скасувавши ліквідацію Верховного суду України, Конституційний суд визнав, що він і ще вісім його колег, по суті, вже є діючими суддями найвищої судової інстанції.

"Нас, як суддів Верховного Суду, нікуди не треба переводити, бо ми вже є в цьому суді... Коли немає ліквідації, то не може бути ніякого переводу. Тому що ні у якого органу немає дискреції, тобто права перевести суддю ВСУ з одного органу в інший. Таке право з'являється тільки тоді, коли суд ліквідовано", – вважає в. о. голови.

За його словами, чинне законодавство не дозволяє перевести суддів ВСУ у ВС, а значить, необхідно прийняття Радою спеціального закону для врегулювання цієї ситуації.

"Як можна перевести Верховний Суд у Верховний Суд? Тому переведення суддів ніякого бути не може, але, з іншого боку, ніколи не говори ніколи", – розмірковує Гуменюк.

Він каже, що дев'ять суддів ВСУ вже півтора року не отримують належну їм суддівську винагороду через формально триваючу ліквідацію суду. Тепер, після рішення КСУ, вони вимагають відновити виплати.

"Зобов'язані відновити виплати. Сьогодні (25 лютого, – ред.) я отримав від Верховного Суду новий документ, що вони взагалі не мають фінансування на нас... Там написано, що у зв'язку з рішенням КСУ, якщо ніемає "ліквідації", то і немає грошей на виплати нам!", – обурений він. Гуменюк вказує на те, що за законом припиняти виплату суддівської винагороди прямо заборонено.

Його опонент – діюча голова нового Верховного Суду Валентина Данішевська – не згодна з такою постановкою питання. Вона підкреслює, що автоматичне зарахування в штат дев'яти суддів, що залишилися від ВСУ, неможливе. На її думку, Конституційний Суд чітко вказав, що повинне бути саме їх переведення, а не яка-небудь інша процедура.

"У голови ВС немає повноважень ні на призначення, ні на переведення, ні на звільнення суддів Верховного Суду. Тому судді Верховного суду України можуть "потрапити" у Верховний Суд тільки у передбачений законодавством спосіб", – зазначила вона в коментарі РБК-Україна.

Данішевська вказує, що за законодавством переведення суддів здійснює Вища рада правосуддя на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Робота даної комісії з листопада минулого року заблокована через судову реформу Зеленського.

"Виглядає так, що вирішення питання переведення суддів Верховного суду України можливе або після початку роботи цієї комісії, або ж в інший спосіб, який повинен бути спеціально передбачено парламентом на виконання рекомендації КСУ", – вважає голова ВС.

У той же час, в самому парламенті, який зобов'язаний вирішити посталу дилему, ще немає розуміння, в якому напрямку рухатися.

"Ми маємо рішення Конституційного суду України, який визнав, що неможливо ліквідувати вищий судовий орган... Зараз ми з експертами відпрацьовуємо модель, яким чином парламент буде реагувати для того, щоб все ж, виправивши цю помилку, здійснити необхідні кроки для врегулювання цієї ситуації", – досить розпливчасто виклав бачення проблеми голова комітету Верховної ради з питань правової політики Андрій Костін

Судова реформа Порошенко вже проходить ревізію з боку Конституційного суду, але, за даними джерела РБК-Україна, він на цьому зупинятися не має наміру. З великою ймовірністю і реформа правосуддя у виконанні Зеленського найближчим часом зазнає істотних правок з боку КСУ.