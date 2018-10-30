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В ProZorro начал функционировать автоматический поиск подозрительных тендеров

Новости » Экономика    30.10.2018 - 13:01
Фото: Максим Нефьодов (twitter.com MINECONOMDEV)
Фото: Максим Нефьодов (twitter.com MINECONOMDEV)

Сомнительные тендеры будут определяться системой автоматически по 35 риск-индикаторам

В Украине запустили новый механизм выявления подозрительных тендеров в ProZorrо, инновационная система будет выявлять нарушения при тендерных процедурах. Об этом сегодня во время брифинга рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает корреспондент РБК-Украина.

В ProZorro начал функционировать автоматический поиск подозрительных тендеров

По его словам, технически система уже готова к полноценной работе.

"Сегодня мы объявляем публичный запуск риск-менеджмента в публичных закупках... Новая система уже работает каждый день... Украина является лидером такого запуска, мы являемся инноваторами... Единственная страна, где есть что-то подобное - это Чили", - сказал Нефьодов.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли добавил, что сейчас система содержит перечень из 35 риск-индикаторов, которые распределены на процедурные индикаторы, которые выявляют нарушения закона (формы) и индикаторы достоверности.

В свою очередь заместитель главы Государственной аудиторской службы Украины Александр Шкуропат отметил, что система будет сообщать о нарушениях, которые могут возникнуть во время тендерных процедур. После этого нарушителю сообщат о несоблюдении требований, и если нарушитель не отреагирует на нарушения, аудиторская служба сможет начать проверку такого тендера.

Стоит отметить, что новый механизм выявления подозрительных тендеров в ProZorro предусматривает запуск автоматического риск-менеджмента закупок, новые инструменты выявления подозрительных тендеров, которые предусматривают систему риск-индикаторов и е-кабинет Государственной аудиторской службы в ProZorro, изменения в работе Госаудитслужбы Украины, касающиеся мониторинга публичных закупках.

Напомним, в августе в МЭРТ сообщали, что электронная торговая система ProZorro.Продажи в июле направила в государственный бюджет Украины 9,5 млрд гривен, она остается лидером по продаже и аренде госимущества.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro.

Государство получило более 250 млн гривен от малой приватизации за 2 месяца, - МЭРТ Эффект от антикоррупционных мер оценивается в 6 млрд долларов, - Порошенко
Новости Украины Максим НефедовтендерProZorro
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