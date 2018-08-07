ProZorro.Продажи остается лидером по продаже и аренде госимущества, - МЭРТ

ProZorro.Продажи в июле направила в госбюджет Украины 9,5 млрд гривен

Электронная торговая система ProZorro.Продажи в июле направила в государственный бюджет Украины 9,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

В пресс-службе сообщили, что абсолютным чемпионом по продаже и аренде государственного имущества остается ProZorro.Продажи.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что июль ознаменовался стартом малой приватизации. Уже к концу месяца в системе было зафиксировано более 800 объектов, запланировано более 100 аукционов и авторизовано 30 площадок, которые соответствуют всем техническим требованиям.

Также в июле запустили пилотный проект по продаже прав аренды земли, который будет реализован на платформе ProZorro.Продажи.

Напомним, 24 июля исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro. ФГИ подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что площадка публичных закупок ProZorro заявила о полной готовности заниматься арендой государственного и коммунального имущества.