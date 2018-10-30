ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У ProZorro почав функціонувати автоматичний пошук підозрілих тендерів

Новини » Економіка    30.10.2018 - 13:01
Фото: Максим Нефьодов (twitter.com MINECONOMDEV)
Фото: Максим Нефьодов (twitter.com MINECONOMDEV)

Сумнівні тендери визначатимуться системою автоматично за 35 ризик-індикаторами

В Україні запустили новий механізм виявлення підозрілих тендерів у ProZorrо, інноваційна система виявлятиме порушення під час тендерних процедур. Про це сьогодні під час брифінгу розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент РБК-Україна.

У ProZorro почав функціонувати автоматичний пошук підозрілих тендерів

За його словами, технічно система уже готова до повноцінної роботи.

"Сьогодні ми оголошуємо публічний запуск ризик-менеджменту у публічних закупівлях... Нова система вже працює кожного дня… Україна є лідером такого запуску, ми є інноваторами... Єдина країна, де є щось подібне - це Чилі", - сказав Нефьодов.

Перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі додав, що наразі система містить перелік із 35 ризик-індикаторів, які розподілені на процедурні індикатори, які виявляють порушення закону (форми) та індикатори вірогідності.

У свою чергу заступник голови Державної аудиторської служби України Олександр Шкуропат зазначив, що система повідомлятиме про порушення, які можуть виникнути під час тендерних процедур. Після цього порушника повідомлять про недотримання вимог, і якщо порушник не відреагує на порушення, аудиторська служба зможе розпочати перевірку такого тендеру.

Варто зазначити, новий механізм виявлення підозрілих тендерів у ProZorro передбачає запуск автоматичного ризик-менеджменту закупівель, нові інструменти виявлення підозрілих тендерів, які передбачають систему ризик-індикаторів та е-кабінет Державної аудиторської служби в ProZorro, зміни в роботі Держаудитслужби України, що стосуються здійснення моніторингу публічних закупівлях.

Нагадаємо, у серпні у МЕРТ повідомляли, що електронна торговельна система ProZorro.Продажі в липні направила до державного бюджету України 9,5 млрд гривень, вона залишається лідером з продажу та оренди держмайна.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro.

Держава отримала понад 250 млн гривень від малої приватизації за 2 місяці, - МЕРТ Ефект від антикорупційних заходів оцінюється у 6 млрд долларів, - Порошенко
Новини України Максим НефедовтендерProZorro, публичные закупки, государственные закупки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся