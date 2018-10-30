У ProZorro почав функціонувати автоматичний пошук підозрілих тендерів

Фото: Максим Нефьодов (twitter.com MINECONOMDEV)

Сумнівні тендери визначатимуться системою автоматично за 35 ризик-індикаторами

В Україні запустили новий механізм виявлення підозрілих тендерів у ProZorrо, інноваційна система виявлятиме порушення під час тендерних процедур. Про це сьогодні під час брифінгу розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, технічно система уже готова до повноцінної роботи.

"Сьогодні ми оголошуємо публічний запуск ризик-менеджменту у публічних закупівлях... Нова система вже працює кожного дня… Україна є лідером такого запуску, ми є інноваторами... Єдина країна, де є щось подібне - це Чилі", - сказав Нефьодов.

Перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі додав, що наразі система містить перелік із 35 ризик-індикаторів, які розподілені на процедурні індикатори, які виявляють порушення закону (форми) та індикатори вірогідності.

У свою чергу заступник голови Державної аудиторської служби України Олександр Шкуропат зазначив, що система повідомлятиме про порушення, які можуть виникнути під час тендерних процедур. Після цього порушника повідомлять про недотримання вимог, і якщо порушник не відреагує на порушення, аудиторська служба зможе розпочати перевірку такого тендеру.

Варто зазначити, новий механізм виявлення підозрілих тендерів у ProZorro передбачає запуск автоматичного ризик-менеджменту закупівель, нові інструменти виявлення підозрілих тендерів, які передбачають систему ризик-індикаторів та е-кабінет Державної аудиторської служби в ProZorro, зміни в роботі Держаудитслужби України, що стосуються здійснення моніторингу публічних закупівлях.

Нагадаємо, у серпні у МЕРТ повідомляли, що електронна торговельна система ProZorro.Продажі в липні направила до державного бюджету України 9,5 млрд гривень, вона залишається лідером з продажу та оренди держмайна.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro.