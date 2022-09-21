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Проживаючих в Естонії росіян не впускатимуть назад до країни у разу участі у війні

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Естонія не впускатиме назад росіян, які покинули країну, аби взяти участь у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EADaily.

В Естонії немає жодних підстав перешкоджати виїзду росіянам, які бажають покинути країну та проживають в ній на підставі посвідки на постійне проживання. Водночас якщо стане відомо про те, що росіянин брав участь у війні проти України - йому заборонять повертатися назад.

"Естонія не вводила жодних обмежень на виїзд російських громадян з Естонії. Але якщо ми дізнаємося, що вони вирушили на війну, у них не буде можливості повернутися в Естонію", - заявив віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Коммусаар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Тим часом Польща прийняла постанову, яка вводить додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії.

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