Проживаючих в Естонії росіян не впускатимуть назад до країни у разу участі у війні

Естонія не впускатиме назад росіян, які покинули країну, аби взяти участь у війні проти України.

В Естонії немає жодних підстав перешкоджати виїзду росіянам, які бажають покинути країну та проживають в ній на підставі посвідки на постійне проживання. Водночас якщо стане відомо про те, що росіянин брав участь у війні проти України - йому заборонять повертатися назад.

"Естонія не вводила жодних обмежень на виїзд російських громадян з Естонії. Але якщо ми дізнаємося, що вони вирушили на війну, у них не буде можливості повернутися в Естонію", - заявив віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Коммусаар.