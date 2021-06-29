Прожиточный минимум в Украине вырастет на 100 гривен

С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Согласно закону, минимум вырос на 105 гривен (на 4,8%) - с 2189 гривен до 2294 гривны. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря - на 99 гривен (на 4,3%) - с 2294 гривен до 2393 гривен.

Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.

Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения: