Прожитковий мінімум в Україні зросте на 105 гривень

З 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.
Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.
Згідно з законом, мінімум зріс на 105 гривень (на 4,8%) - з 2189 гривень до 2294 гривні. Це перше підвищення у цьому році. Друге підвищення заплановане на 1 грудня - на 99 гривень (на 4,3%) - з 2294 гривень до 2393 гривень.
Усього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 гривні) при запланованій інфляції на рівні 7,3%.
Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 січня схвалив законопроект щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.
Відзначимо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 гривень.