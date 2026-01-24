Проезд за счет государства: какие льготы на транспорт имеют военные с УБД

Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на бесплатный или льготный проезд междугородним транспортом. Есть определенные условия, при которых можно воспользоваться этой льготой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В Минобороны также отметили, что на военных, путешествующих по льготным билетам, распространяются все общие правила и условия перевозок, установленные для соответствующего вида транспорта.

Лист талонов с просроченным сроком действия нужно сдать. Если документ отсутствует, уполномоченный орган проводит проверку оснований для получения нового листа.

Для получения билета нужно обратиться в кассу междугородного транспорта и предъявить:

