Проезд за счет государства: какие льготы на транспорт имеют военные с УБД
Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на бесплатный или льготный проезд междугородним транспортом. Есть определенные условия, при которых можно воспользоваться этой льготой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кто и на каких условиях имеет право на проезд
Военные с удостоверением УБД могут воспользоваться:
- бесплатным проездом один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом;
- или проездом один раз в год (туда и обратно) со скидкой 50% этими же видами транспорта.
Право на льготу не зависит от наличия железнодорожного сообщения.
Как воспользоваться льготным проездом
Лист талонов на право получения билетов с 50-процентной скидкой впервые должны выдать одновременно с удостоверением участника боевых действий.
Для получения билета нужно обратиться в кассу междугородного транспорта и предъявить:
- удостоверение УБД;
- лист талонов.
После этого кассир обменивает талоны на проездной билет.
Что делать, если лист талонов закончился
После завершения срока действия листа талонов выдается новый. Действующим военнослужащим для этого необходимо подать рапорт командиру воинской части.
Лист талонов с просроченным сроком действия нужно сдать. Если документ отсутствует, уполномоченный орган проводит проверку оснований для получения нового листа.
В Минобороны также отметили, что на военных, путешествующих по льготным билетам, распространяются все общие правила и условия перевозок, установленные для соответствующего вида транспорта.
