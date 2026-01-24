ua en ru
Проезд за счет государства: какие льготы на транспорт имеют военные с УБД

Суббота 24 января 2026 06:40
UA EN RU
Проезд за счет государства: какие льготы на транспорт имеют военные с УБД Фото: Какие льготы на проезд имеют военные в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на бесплатный или льготный проезд междугородним транспортом. Есть определенные условия, при которых можно воспользоваться этой льготой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто и на каких условиях имеет право на проезд

Военные с удостоверением УБД могут воспользоваться:

  • бесплатным проездом один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом;
  • или проездом один раз в год (туда и обратно) со скидкой 50% этими же видами транспорта.

Право на льготу не зависит от наличия железнодорожного сообщения.

Как воспользоваться льготным проездом

Лист талонов на право получения билетов с 50-процентной скидкой впервые должны выдать одновременно с удостоверением участника боевых действий.

Для получения билета нужно обратиться в кассу междугородного транспорта и предъявить:

  • удостоверение УБД;
  • лист талонов.

После этого кассир обменивает талоны на проездной билет.

Что делать, если лист талонов закончился

После завершения срока действия листа талонов выдается новый. Действующим военнослужащим для этого необходимо подать рапорт командиру воинской части.

Лист талонов с просроченным сроком действия нужно сдать. Если документ отсутствует, уполномоченный орган проводит проверку оснований для получения нового листа.

В Минобороны также отметили, что на военных, путешествующих по льготным билетам, распространяются все общие правила и условия перевозок, установленные для соответствующего вида транспорта.

Ранее РБК-Украина писало, что участники боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд различными видами транспорта. Если водитель отказывает в льготе, это нарушение закона, и льготник может жаловаться перевозчику, местным властям или контролирующим органам.

Также мы рассказывали, что в Украине около 10,7 млн человек имеют право на льготный проезд в пассажирском транспорте - это пенсионеры, лица с инвалидностью, ветераны и т.д. Расходы на компенсацию перевозчикам покрывают местные бюджеты.

