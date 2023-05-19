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Проїзд з подвійною оплатою? Транспорт у Києві під час тривоги довезе до укриття

Фото: транспорт у Києві під час тривоги довозитиме до укриттів, скільки коштуватиме проїзд (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Із понеділка, 22 травня, громадський транспорт в Києві під час повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. При цьому сплачувати за проїзд вдруге не треба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Так, у разі оголошення повітряної тривоги пасажири зможуть або вийти на зупинці, або ж доїхати до найближчих укриттів. Це можуть бути станції метро, підземні переходи, паркінги тощо. У КМВА додають, що ці правила стосуються як муніципального наземного транспорту, так і приватного - маршруток.

З повним переліком укриттів у Києві можна ознайомитись за посиланням.

При цьому, у комунальному транспорті двічі за проїзд платити не доведеться. Пасажири після відбою зможуть поїхати на тому ж маршруті за вже сплаченими проїзними. Квитки діятимуть протягом години.

Зазначимо, наразі вартість проїзду у трамваях і тролейбусах Києва становить 8 грн.

Як повідомлялось, наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги буде довозити пасажирів до найближчого укриття. Таке рішення діятиме з 22 травня.

Нагадаємо, до цього транспорт в Києві зупинявся під час тривог, а ось приватні перевізники ігнорували цю вимогу. Дійшло до того, що в поліції повідомляли, що будуть зупиняти водіїв-порушників, які порушують вимогу зупинки під час повітряної небезпеки. Своєю чергою, влада Києва не підтримала петицію, в якій просили, щоб транспорт прямував за вказаним маршрутом попри повітряну загрозу.

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Київ