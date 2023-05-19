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Проезд по двойной оплате? Транспорт в Киеве в тревогу довезет до укрытия

Фото: транспорт в Киеве во время тревоги будет довозить до укрытий, сколько будет стоить проезд (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 22 мая, общественный транспорт в Киеве во время воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. При этом платить за проезд вторично не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Во время воздушной тревоги водители должны довезти пассажиров до укрытий, расположенных ближе всего по схеме движения. В частности, до станций метро, подземных переходов, паркингов и т.д.", - говорится в сообщении.

В КП "Киевпасстранс" подчеркивают, что повторно платить за проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно.

"Пассажиры могут продолжить пользоваться транспортом на том же маршруте по уже оплаченным проездным документам в течение часа", - предупредили на предприятии.

Как сообщалось, наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Такое решение будет действовать с 22 мая.

Напомним, ранее транспорт в Киеве останавливался во время тревог. Власти Киева не поддержали петицию, в которой просили, чтобы транспорт следовал по указанному маршруту, несмотря на воздушную угрозу. При этом в полиции сообщали, что будут останавливать водителей-нарушителей, нарушающих требование остановки во время воздушной опасности.

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Киев