Проїзд, лікування та комуналка. Які пільги надає статус УБД військовим

Статус і посвідчення учасника бойових дій передбачає низку пільг для військових, які захищають Україну під час війни. Зокрема, захисники можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби, мають право на 75% знижку на оплату комунальних послуг.

Які пільги передбачені для військових, які отримали статус учасника бойових дій, у коментарі РБК-Україна пояснив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Які пільги можуть отримати учасники бойових дій: список

Статус учасника бойових дій підтверджує, що захисник виконував бойові завдання на фронті. Він документально свідчить про те, що людина безпосередньо брала участь у захисті батьківщини під час війни, говорить юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Отримавши такий статус і посвідчення УБД, військовий має право на різні пільги від держави. Ось лише деякі з опцій для захисників:

можна безкоштовно отримувати ліки лікарські засоби, імунобіологічні препарати і вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

безкоштовно проходити лікування в санаторіях або отримувати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

отримати 75% знижку оплати за користування житлом (квартплата): 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну людину, яка постійно мешкає в житлі й має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю;

користуватись 75% знижкою на комунальні послуги: газ, електроенергію та інші.

Фото: Військові, отримавши статус УБД, мають право на безкоштовне лікування, реабілітацію і медикаменти (facebook.com/Superhumans.Center)

Також можна безкоштовно користуватися проїздом в усіх видах міського, міжобласного транспорту.

"Раз на два роки можна отримати квиток на залізниці, авіа або автобусі в обидва боки (туди й назад) безкоштовно, а раз на рік – зі знижкою в 50%. Щороку учасники бойових дій можуть проходити безкоштовні медичні обстеження у лікарів, їх можуть обслуговувати без черги в лікарнях, аптеках, комунальних закладах", – каже фахівець.

Також учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи на військовій службі, забезпечуються житловою площею. В тому числі за рахунок жилої площі, яка передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, додає юрист.

Отримання пільг можливе після того, як військовий отримає статус УБД і відповідне посвідчення.

Повний список пільг, які передбачені для УБД в Україні, описані в статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".