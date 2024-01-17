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Проезд, лечение и коммуналка. Какие льготы дает статус УБД военным

Украина, Среда 17 января 2024 07:13
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Проезд, лечение и коммуналка. Какие льготы дает статус УБД военным Фото: Военные в очереди на врачебный осмотр (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Михаил Лобунько

Статус и удостоверение участника боевых действий предусматривает ряд льгот для военных, защищающих Украину во время войны. В частности, защитники могут получить бесплатное лечение, медицинские средства, имеют право на 75% скидку на оплату коммунальных услуг.

без очередей

Какие льготы предусмотрены для военных, получивших статус участника боевых действий, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Какие льготы могут получить участники боевых действий: список

Статус участника боевых действий подтверждает, что защитник выполнял боевые задания на фронте. Он документально свидетельствует о том, что человек непосредственно участвовал в защите родины во время войны, говорит юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Получив такой статус и удостоверение УБД, военный имеет право на разные льготы от государства. Вот лишь некоторые из опций для защитников:

  • можно бесплатно получать лекарства лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
  • бесплатно проходить лечение в санаториях или получать компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • получить 75% скидку оплаты за пользование жильем (квартплата): 21 квадратный метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилье и имеющего право на скидку платы, и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью;
  • пользоваться 75% скидкой на коммунальные услуги: газ, электроэнергию и другие.

Проезд, лечение и коммуналка. Какие льготы дает статус УБД военнымФото: Военные, получивши статус УБД, имеют право на бесплатное лечение, реабилитацию и медикаменты (facebook.com/Superhumans.Center)

Также можно бесплатно пользоваться проездом по всем видам городского, межобластного транспорта.

"Раз в два года можно получить билет на железной дороге, авиа или автобусе в обе стороны (туда и обратно) бесплатно, а раз в год – со скидкой в 50%. Ежегодно участники боевых действий могут проходить бесплатные медицинские обследования у врачей, их могут обслуживать без очереди в больницах, аптеках, коммунальных заведениях", – говорит специалист.

Также участники боевых действий, получивших ранение, контузию или увечья во время участия в боевых действиях или военной службе, обеспечиваются жилой площадью. В том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет, добавляет юрист.

Получение льгот возможно после того, как военный получит статус УБД и соответствующее удостоверение.

Полный список льгот, предусмотренных для УБД в Украине, описаны в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, ветераны в Украине имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг. В частности, это касается помощи при проблемах со зрением. В НСЗУ рассказали, что делать военным при проблемах со зрением.

Также недавно Кабинет министров Украины изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

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