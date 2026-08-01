Проїзд у Києві подорожчав: скільки коштують маршрутки та комунальний транспорт з 1 серпня

З 15 липня у Києві здорожчав проїзд у комунальному транспорті. А з 1 серпня тариф підняли і столичні маршрутки.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує проїзд у транспорті Києва сьогодні.
Головне:
Маршрутки, де проїзд коштував 10 гривень, тепер коштують 20 гривень.
Маршрутки, де ціна становила 20 гривень, тепер коштують 25 гривень.
"Ми планували підняти ціну ще з 15-го липня, але цього не робили, бо тоді здорожчав громадський транспорт. А відтоді за останні 15 днів вартість пального зросла на 15 гривень", - пояснював РБК-Україна керівник "Асоціації перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко.
У міському комунальному транспорті (метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері) разовий квиток коштує 30 гривень.
Водночас для пасажирів діє система знижок при купівлі поїздок на місяць. Вартість однієї поїздки залежно від кількості придбаних поїздок:
Також кияни можуть придбати місячні проїзні квитки з обмеженою кількістю поїздок:
Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 3 656 гривень.
Усі встановлені пільги на проїзд у комунальному транспорті зберігаються:
Студенти сплачують 50% від вартості місячного проїзного квитка;
Учні під час навчального року їздять безкоштовно, а під час літніх канікул сплачують 25% вартості.