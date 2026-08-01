RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Проезд в Киеве подорожал: сколько стоят маршрутки и коммунальный транспорт с 1 августа

07:13 01.08.2026 Сб
2 мин
Как сэкономить на поездках?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: сколько стоит проезд в Киеве (Getty Images)

С 15 июля в Киеве подорожал проезд по коммунальному транспорту. А с 1 августа тариф подняли и столичные маршрутки.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит проезд в транспорте Киева сегодня.

Главное:

  • Подорожание маршруток: С 1 августа частные перевозчики подняли стоимость проезда до 20 и 25 гривен.
  • Коммунальный транспорт: С 15 июля разовый билет в столичных автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере стоит 30 гривен.
  • Как сэкономить При покупке сразу 50 поездок стоимость одной снижается до 25 гривен, также доступны месячные проездные.
  • Льготы сохраняются: Студенты и дальше платят только 50% проездного, а школьники ездят бесплатно во время учебного года.

Сколько стоит проезд в маршрутках

Маршрутки, где проезд стоил 10 гривен, теперь стоят 20 гривен.

Маршрутки, где цена составляла 20 гривен, теперь стоят 25 гривен.

"Мы планировали поднять цену еще с 15 июля, но этого не делали, потому что тогда подорожал общественный транспорт. А с тех пор за последние 15 дней стоимость горючего выросла на 15 гривен", - объяснял РБК-Украина руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко.

Тарифы на коммунальный транспорт

В городском коммунальном транспорте (метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере) разовый билет стоит 30 гривен.

В то же время, для пассажиров действует система скидок при покупке поездок в месяц. Стоимость одной поездки в зависимости от количества приобретенных поездок:

  • 1-9 поездок - 30 гривен за поездку;
  • 10-19 поездок - 28,90 гривны;
  • 20-29 поездок - 27,80 гривны;
  • 30-39 поездок - 26,60 гривны;
  • 40-49 поездок - 25,50 гривны;
  • 50 поездок - 25 гривен.

Также киевляне могут приобрести месячные проездные билеты с ограниченным количеством поездок:

  • 46 поездок - 1 088 гривен;
  • 62 поездки - 1 463 гривны;
  • 92 поездки - 2 156 гривен;
  • 124 поездки - 2 888 гривен.

Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 3 656 гривен.

Кто имеет право на льготы

Все установленные льготы на проезд в коммунальном транспорте сохраняются:

Студенты платят 50% стоимости месячного проездного билета;

Ученики во время учебного года ездят бесплатно, а в летние каникулы платят 25% стоимости.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТарифыКиев