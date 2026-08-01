Проезд в Киеве подорожал: сколько стоят маршрутки и коммунальный транспорт с 1 августа

Главное: Подорожание маршруток: С 1 августа частные перевозчики подняли стоимость проезда до 20 и 25 гривен.

С 1 августа частные перевозчики подняли стоимость проезда до 20 и 25 гривен. Коммунальный транспорт: С 15 июля разовый билет в столичных автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере стоит 30 гривен.

С 15 июля разовый билет в столичных автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере стоит 30 гривен. Как сэкономить При покупке сразу 50 поездок стоимость одной снижается до 25 гривен, также доступны месячные проездные.

При покупке сразу 50 поездок стоимость одной снижается до 25 гривен, также доступны месячные проездные. Льготы сохраняются: Студенты и дальше платят только 50% проездного, а школьники ездят бесплатно во время учебного года.

Сколько стоит проезд в маршрутках

Маршрутки, где проезд стоил 10 гривен, теперь стоят 20 гривен.

Маршрутки, где цена составляла 20 гривен, теперь стоят 25 гривен.

"Мы планировали поднять цену еще с 15 июля, но этого не делали, потому что тогда подорожал общественный транспорт. А с тех пор за последние 15 дней стоимость горючего выросла на 15 гривен", - объяснял РБК-Украина руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко.

Тарифы на коммунальный транспорт

В городском коммунальном транспорте (метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере) разовый билет стоит 30 гривен.

В то же время, для пассажиров действует система скидок при покупке поездок в месяц. Стоимость одной поездки в зависимости от количества приобретенных поездок:

1-9 поездок - 30 гривен за поездку;

10-19 поездок - 28,90 гривны;

20-29 поездок - 27,80 гривны;

30-39 поездок - 26,60 гривны;

40-49 поездок - 25,50 гривны;

50 поездок - 25 гривен.

Также киевляне могут приобрести месячные проездные билеты с ограниченным количеством поездок:

46 поездок - 1 088 гривен;

62 поездки - 1 463 гривны;

92 поездки - 2 156 гривен;

124 поездки - 2 888 гривен.

Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 3 656 гривен.

Кто имеет право на льготы

Все установленные льготы на проезд в коммунальном транспорте сохраняются:

Студенты платят 50% стоимости месячного проездного билета;

Ученики во время учебного года ездят бесплатно, а в летние каникулы платят 25% стоимости.