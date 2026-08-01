Проезд в Киеве подорожал: сколько стоят маршрутки и коммунальный транспорт с 1 августа

С 15 июля в Киеве подорожал проезд по коммунальному транспорту. А с 1 августа тариф подняли и столичные маршрутки.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит проезд в транспорте Киева сегодня.
Главное:
Маршрутки, где проезд стоил 10 гривен, теперь стоят 20 гривен.
Маршрутки, где цена составляла 20 гривен, теперь стоят 25 гривен.
"Мы планировали поднять цену еще с 15 июля, но этого не делали, потому что тогда подорожал общественный транспорт. А с тех пор за последние 15 дней стоимость горючего выросла на 15 гривен", - объяснял РБК-Украина руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко.
В городском коммунальном транспорте (метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере) разовый билет стоит 30 гривен.
В то же время, для пассажиров действует система скидок при покупке поездок в месяц. Стоимость одной поездки в зависимости от количества приобретенных поездок:
Также киевляне могут приобрести месячные проездные билеты с ограниченным количеством поездок:
Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 3 656 гривен.
Все установленные льготы на проезд в коммунальном транспорте сохраняются:
Студенты платят 50% стоимости месячного проездного билета;
Ученики во время учебного года ездят бесплатно, а в летние каникулы платят 25% стоимости.