Проїзд у Києві по 30 грн: що буде з цінами у приватних маршрутках

Головне: Рішення на паузі: приватні перевізники Києва поки не розглядають питання підвищення вартості проїзду у маршрутках.

приватні перевізники Києва поки не розглядають питання підвищення вартості проїзду у маршрутках. Очікування червня: будь-які дискусії щодо зміни тарифів розпочнуться лише після остаточного ухвалення проєкту КМДА та завершення громадських слухань, які триватимуть до 1 червня.

будь-які дискусії щодо зміни тарифів розпочнуться лише після остаточного ухвалення проєкту КМДА та завершення громадських слухань, які триватимуть до 1 червня. Процедура попередження: згідно з договорами, приватні компанії не можуть змінити розцінки миттєво - вони зобов'язані офіційно надати розрахунки та попередити міську владу за тиждень до подорожчання.

згідно з договорами, приватні компанії не можуть змінити розцінки миттєво - вони зобов'язані офіційно надати розрахунки та попередити міську владу за тиждень до подорожчання. Позиція асоціації: тариф у 30 гривень для комунального транспорту є справедливим лише для разових поїздок, тоді як для постійних пасажирів ціна не повинна перевищувати 15 гривень.

Що буде з цінами на маршрутки у Києві

За словами Ігоря Мойсеєнка, станом на зараз приватні перевізники столиці ще не починали дискусій щодо зміни вартості проїзду у своєму транспорті.

"Питання подорожчання у приватному транспорті, в принципі, поки не обговорюємо, тому що проєкт КМДА ще проходитиме громадське слухання з цього приводу. Є надія, що все-таки може влада знизить анонсований тариф", - заявив експерт.

Голова асоціації наголосив, що будь-які кроки приватних компаній можливі лише після остаточного вердикту КМДА щодо комунальних тарифів, який очікується після 1 червня.

При цьому він також наголосив, що у разі підвищення цін на свої послуги приватні перевізники зобов'язані про це повідомити місцеву владу за тиждень до початку дії нових тарифів.

"Якщо ціни на пальне та ініші показники, які впливають на собівартість наших послуг, будуть без змін, то здорожчання вартості проїзду у маршрутках не буде", - додав Мосеєнко.

Зараз разова поїздка у маршрутках Києва коштує 20 грн, востаннє ціна піднялась на 5 грн у середині березня 2026-го.

Якою б мала бути вартість проїзду

Коментуючи саму ініціативу мерії підняти вартість комунального транспорту, Мойсеєнко зазначив, що підвищення цін виправдане, але є нюанси.

"Тариф справедливий, але він справедливий для разових поїздок. Будь-який міський транспорт є дотаційним. Тобто, якщо ти живеш і працюєш в Києві, то платиш у міську казну податки. Тому для місцевих тариф має бути не більше 15 грн за квиток. Якщо ти просто приїхав в місто, тоді ціна може бути 30 грн. Така модель зараз функціонує у Львові", - пояснив експерт.