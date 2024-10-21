Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова: на скільки

До кінця року проїзд у Харкові залишиться безкоштовним. Задля цього Харківська міська рада ухвалила рішення про виділення понад 246 мільойнів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Сьогодні депутати Харківської міськради внесли зміни до бюджету громади на 2024 рік. В результаті чого, місто отримало кілька міжбюджетних трансферів.
"Так, місто отримає понад 345 мільйонів гривень на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, 2 мільйони гривень - на заходи з відновлення об'єктів інфраструктури та житлового фонду; 1,8 мільйона гривень - на забезпечення харчуванням учнів початкових класів", - пояснили у міськраді.
Окрім цього, депутати збільшили видатки на безоплатний проїзд у пасажирському транспорті - на 246,4 мільйона гривень. А також, 87 мільйонів гривень на аварійно-відновлювальні роботи у багатоповерхівках та 12,8 мільйона гривень на допомогу військовим частинам і спеціальним органам із правоохоронними функціями.
Нагадаємо, пасажири у Харкові їздять у громадському транспорті безплатно з травня 2022 року. Безкоштовний проїзд залишається у метро, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах. Як довго пасажири зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно, поки невідомо. Місцева влада заявляла, що плату за проїзд поки не повертатимуть. Принаймні, до того часу, поки будуть можливості компенсувати її з місцевого бюджету.
Раніше ми також писали, що у Миколаєві скасували плату за проїзд в автобусах для школярів. Щоб безкоштовно проїхати в автобусі, школярі повинні мати при собі учнівські квитки для пред'явлення водіям та контролерам.