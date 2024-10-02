У Миколаєві скасували плату за проїзд в автобусах для школярів

Школярі у Миколаєві зможуть їздити на міських автобусах безкоштовно із жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міського голову Миколаєва Олександр Сєнкевич .

Виконком Миколаївської міської ради під час позачергового засідання ухвалив рішення про безкоштовний проїзд для школярів у комунальних автобусах міста. Як повідомив міський голова, школярі зможуть користуватися безкоштовним транспортом протягом всього року за наявності учнівського квитка.

Це рішення діятиме на період воєнного стану в Україні. Раніше учням 1-11 класів у Миколаєві вже було надано право безкоштовного проїзду в трамваях та тролейбусах. Тепер додали таку можливість і для автобусів.

Щоб безкоштовно проїхати в автобусі, школярі повинні мати при собі учнівські квитки для пред'явлення водіям та контролерам.