Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова: на сколько

До конца года проезд в Харькове останется бесплатным. Для этого Харьковский городской совет принял решение о выделении более 246 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Сегодня депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в бюджет общества на 2024 год. В результате чего город получил несколько межбюджетных трансферов.
"Да, город получит более 345 миллионов гривен на осуществление полномочий органов местного самоуправления, 2 миллиона гривен - на мероприятия по восстановлению объектов инфраструктуры и жилищного фонда; 1,8 миллиона гривен - на обеспечение питанием учащихся начальных классов", - пояснили в горсовете.
Кроме этого, депутаты увеличили расходы на бесплатный проезд в пассажирском транспорте - на 246,4 миллиона гривен. А также 87 миллионов гривен на аварийно-восстановительные работы в многоэтажках и 12,8 миллиона гривен на помощь военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями.
Напомним, пассажиры в Харькове ездят в общественном транспорте бесплатно с мая 2022 года. Бесплатный проезд остается в метро, трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах. Как долго пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, пока неизвестно. Местные власти заявляли, что плату за проезд пока не будут возвращать. По крайней мере, до тех пор пока будут возможности компенсировать ее из местного бюджета.
Ранее мы также писали, что в Николаеве отменили оплату за проезд в автобусах для школьников. Чтобы бесплатно проехать в автобусе, у школьников должны быть при себе ученические билеты для предъявления водителям и контролерам.