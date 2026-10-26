Проїхав 20 км після удару: "Новатор" врятував екіпаж попри влучання дрона

Бронеавтомобіль "Новатор" вивіз екіпаж стрілецького батальйону Національної поліції України після удару FPV-дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook NAUDI.
Зазначається, що попри пожежу, бронемашина змогла подолати близько 20 кілометрів і доставила поліцейських до місця дислокації. Усі члени екіпажу залишилися живими.
За словами представників підрозділу, за чотири місяці експлуатації бронеавтомобіль здійснив близько 100 виїздів і витримав удари десяти FPV-дронів. Його використовували для виконання логістичних завдань на сході України, зокрема для доставки пального, акумуляторних батарей та іншого необхідного майна.
Відомо, що нещодавно цей "Новатор" був знищений. Однак під час останнього виїзду бронеавтомобіль виконав своє головне завдання – захистив екіпаж і допоміг доставити його до безпечного місця.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Українська бронетехніка" спільно з компанією-партнером представила бронеавтомобіль "Новатор 2" із дистанційно керованим броньованим модулем українського виробництва.
Також ми писали, що Україна вже випереджає західних партнерів у створенні бронеавтомобілів за ціною, швидкістю розробки й виробництва та впровадженням нових технологій. Водночас, в Україні немає виробництва двигунів і трансмісій, тому тут конкурувати із Заходом поки неможливо.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.