Пройдут все желающие. Вступительный тест будут проводить в три сессии, - Шкарлет

В 2022 году мультипредметный тест, которые будут сдавать абитуриенты вместо традиционного ВНО, будут проводить в три сессии. Сегодня завершается регистрация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергеяв Шкарлета в эфире национального телемарафона.

"19 апреля завершается регистрация на мультипредметный тест, но мы полагаем, что будет три сессии: одна основная, на которую сейчас заканчивается регистрация; будет еще одна дополнительная и еще одна специальная", - отметил он.

По его словам, всего будет 28 попыток два раза в день, когда все желающие абитуриенты смогут пройти этот тест, чтобы поступить в учреждение высшего образования.