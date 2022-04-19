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Пройдуть всі охочі. Вступний тест проводитимуть у три сесії, - Шкарлет

Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (facebook com UAMON)
Автор: Сергей Новиков

У 2022 році мультипредметний тест, які складатимуть абітурієнти замість традиційного ЗНО, проводитимуть у три сесії. Сьогодні завершується реєстрація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергеяв Шкарлета в ефірі національного телемарафону.

"19 квітня завершується реєстрація на мультипредметний тест, але ми вважаємо, що буде три сесії: одна основна, на яку зараз закінчується реєстрація; буде ще одна додаткова і ще одна спеціальна", - зазначив він.

За його словами, загалом буде 28 спроб два рази на день, коли всі охочі абітурієнти зможуть пройти цей тест, щоб вступити до закладу вищої освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вступний тест зареєструвалися понад 320 тисяч абітурієнтів.

До цього Шкарлет роз'яснював, як буде проводитися мультипредметний тест.

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