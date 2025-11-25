"Проявіть запал до своєї країни": Венс посварився з критиками плану Трампа щодо України

Венс звинуватив критиків у тому, що їх більше хвилює зовнішня політика, ніж проблеми всередині країни.

Він заявив, що багато тверджень опонентів щодо війни в Україні, на його думку, виявилися хибними, і закликав звернути увагу на ситуацію у США.

"Можна не погоджуватися, але стільки пристрастей через одне питання, коли у вашій власній країні серйозні проблеми… Проявіть хоч трохи запалу щодо своєї країни", - написав він.

Окремо віцепрезидент відреагував на коментар колишнього лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, який порадив Трампу змінити радників, якщо ті більше переймаються тим, щоб задобрити російського диктатора Володимира Путіна, ніж забезпечити мир.

Венс назвав таку позицію "смішною атакою на президентську команду" та заявив, що саме команда Трампа працює над тим, щоб "розчистити безлад в Україні", залишений попередніми адміністраціями.

У відповідь Макконнелл зазначив, що критикувати угоду, яка на початковому етапі фактично відповідала російським вимогам, цілком логічно. Він навів дані опитувань, згідно з якими 75% українців не підтримують плани, що передбачають передачу територій або обмеження на Збройні сили України.

За його словами, навіть серед виборців Трампа ідея поступок Москві непопулярна, тоді як санкційний тиск на Росію та підтримка України мають значно ширшу підтримку.

"Висновок простий: ціна миру має значення. Угода, що винагороджує агресію, не варта паперу, на якій написана. Америка не є нейтральною стороною і не повинна прикидатися нею", - підсумував Макконнелл.