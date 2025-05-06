Провокації та стеження: розвідка Латвії викрила дії РФ проти НАТО в Балтії

Російська Федерація посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі. Росіяни також проводять демонстрації сили і провокації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Як зазначає розвідка Латвії, Росія вдається до демонстрацій сили та провокацій, зокрема порушує повітряний простір без дозволу та здійснює агресивні маневри поблизу літаків і кораблів країн НАТО, що збільшує ймовірність випадкових військових інцидентів.
Ймовірно, мета таких провоккацій полягає у залякуванні та тестуванні потенційного противника. Також спостерігаються спроби дискредитувати реакцію країн регіону та їх оборонні можливості.
Розвідка повідомляє, що у межах реформи Збройних сил РФ у 2024 році Західний військовий округ, який межує з Латвією, було реорганізовано - замість нього створено Ленінградський і Московський військові округи. За даними MIDD, формально це стало відповіддю Росії на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Крім того, MIDD зазначає, що паралельно з війною в Україні Росія, щонайменше на формальному рівні, розпочала створення нових підрозділів і реорганізацію наявних згідно з оголошеним планом військової реформи.
Зокрема, у Карелії було створено новий армійський корпус. При цьому дві мотострілецькі бригади, що входять до складу 6-ї загальновійськової армії і розміщені найближче до Латвії, будуть перетворені в дивізії. Морська піхотна бригада Балтійського флоту, розміщена в Калінінградському анклаві, також буде перетворена в дивізію.
У звіті розвідки Латвії наголошується, що створення або розширення нових військових підрозділів наразі не свідчить про фактичне зростання військової присутності поблизу кордонів Латвії, оскільки основна частина російських ресурсів, як і раніше, зосереджена на війні в Україні.
Також у документі зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну в армії РФ помітно скоротилися не лише стратегічні, а й оперативно-тактичні навчання, імовірно через нестачу особового складу та військової техніки.
Водночас служба підкреслює, що в нинішніх умовах Росія не має можливостей для ще однієї сухопутної операції стратегічного рівня.
Раніше ми писали про те, що у доповіді Бундесверу йшлось про те, що влада Росії готується до масштабної війни проти НАТО. Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін хоче використовувати силу для досягнення своїх цілей.
Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. Він вважає, що у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.
Водночас The Wall Street Journal писало про те, що президент США Дональд Трамп і світові лідери стурбовані війною Росії проти України. Водночас Володимир Путін розширює військові бази і готується перекинути додаткові війська до європейських кордонів.
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