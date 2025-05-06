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Провокации и слежка: разведка Латвии разоблачила действия РФ против НАТО в Балтии

Иллюстративное фото: разведка Латвии разоблачила действия РФ против НАТО в Балтии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море. Россияне также проводят демонстрации силы и провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как отмечает разведка Латвии, Россия прибегает к демонстрациям силы и провокациям, в частности нарушает воздушное пространство без разрешения и осуществляет агрессивные маневры вблизи самолетов и кораблей стран НАТО, что увеличивает вероятность случайных военных инцидентов.

Вероятно, цель таких провокаций заключается в запугивании и тестировании потенциального противника. Также наблюдаются попытки дискредитировать реакцию стран региона и их оборонные возможности.

Разведка сообщает, что в рамках реформы Вооруженных сил РФ в 2024 году Западный военный округ, который граничит с Латвией, был реорганизован - вместо него созданы Ленинградский и Московский военные округа. По данным MIDD, формально это стало ответом России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Кроме того, MIDD отмечает, что параллельно с войной в Украине Россия, по меньшей мере на формальном уровне, начала создание новых подразделений и реорганизацию имеющихся согласно объявленному плану военной реформы.

В частности, в Карелии был создан новый армейский корпус. При этом две мотострелковые бригады, входящие в состав 6-й общевойсковой армии и размещенные ближе всего к Латвии, будут преобразованы в дивизии. Морская пехотная бригада Балтийского флота, размещенная в Калининградском анклаве, также будет преобразована в дивизию.

В отчете разведки Латвии отмечается, что создание или расширение новых военных подразделений пока не свидетельствует о фактическом росте военного присутствия вблизи границ Латвии, поскольку основная часть российских ресурсов по-прежнему сосредоточена на войне в Украине.

Также в документе отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в армии РФ заметно сократились не только стратегические, но и оперативно-тактические учения, вероятно из-за недостатка личного состава и военной техники.

В то же время служба подчеркивает, что в нынешних условиях Россия не имеет возможностей для еще одной сухопутной операции стратегического уровня.

Путин готовится к войне с НАТО

Ранее мы писали о том, что в докладе Бундесвера говорилось о том, что власти России готовятся к масштабной войне против НАТО. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин хочет использовать силу для достижения своих целей.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение через уже несколько лет. Он считает, что у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.

В то же время The Wall Street Journal писало о том, что президент США Дональд Трамп и мировые лидеры обеспокоены войной России против Украины. В то же время Владимир Путин расширяет военные базы и готовится перебросить дополнительные войска к европейским границам.

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